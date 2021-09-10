ملك المغرب يكلف عزيز أخنوش تشكيل الحكومة الجديدة

كلف ملك المغرب محمد السادس، رئيس " التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة إثر تصدر حزبه الانتخابات التشريعية الاخيرة في البلاد.

وأعلن بيان لوزارة القصور الملكية في المغرب أن العاهل محمد السادس استقبل اخنوش الجمعة، في قصره في فاس وعينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتصدر حزب “الأحرار” الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي جرت في المملكة يوم الأربعاء الماضي.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل قد خسر الانتخابات بعد أن وصل عامي 2011 و2016 إلى رئاسة الحكومة.

وبموجب الفصل 47 من دستور عام 2011، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

وغداة إعلان فوز التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعدا، أعلن أخنوش استعداده للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع مع حزبه في المبادئ والبرامج.

وقال إن النتيجة التي حصل عليها حزبه تعد انتصارا للديمقراطية ولروحها وقواعدها.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، وعد بخلق مليون فرصة عمل، لتعزيز الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والتوسع في التأمين الصحي لكل المغاربة، وزيادة رواتب المعلمين وتقديم معاش للمتقاعدين وكبار السن.

عزيز اخنوش

وأكد الحزب بمناسبة هذه الانتخابات صدارته المشهد السياسي، وذلك بتحقيقه المرتبة الأولى في المجالس المحلية (9995 مقعدا) والجهوية (196 مقعدا)، ما يؤهله لرئاسة المدن الكبرى ومجالس الجهات الـ12، يليه حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

ومني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات التي جرت، الأربعاء، في المغرب، أرجعها مراقبون إلى "تليين خطه السياسي" منذ إعفاء الملك زعيمه السابق عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة قبل خمسة أعوام وإلى الانقسامات الداخلية.

وبعد توليه رئاسة حكومتين ائتلافيتين لعشر سنوات في أعقاب الربيع العربي العام 2011، انهار الحزب الإسلامي المعتدل مكتفيا بـ12 مقعدا برلمانيا مقابل 125 في البرلمان المنتهية ولايته، وفق النتائج التي أعلنت ليل الأربعاء الخميس.