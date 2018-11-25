الرئيس التشادي إدريس ديبي

يصل الرئيس التشادي إدريس ديبي في وقت لاحق الأحد إلى إسرائيل في أول زيارة يقوم بها رئيس البلد الأفريقي المسلم لإسرائيل منذ قطع العلاقات الثنائية بين الطرفين عام 1972.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع “فيسبوك” أن نتنياهو سيستقبل ديبي في مكتب رئيس الوزراء بالقدس المحتلة، وسيعقدان معا لقاء منفردا ثم سيدليان بتصريحات أمام وسائل الإعلام وسيلتقيان فيما بعد على مأدبة عشاء رسمية.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس تشادي إلى إسرائيل منذ إعلان ما يسمى بـ”قيام إسرائيل”.

ونقلت الصفحة عن نتنياهو القول: “هذا هو اختراق دبلوماسي آخر نحققه. هذه هي زيارة تاريخية ومهمة تأتي على خلفية الجهود التي بذلناها”.