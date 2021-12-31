رئيس جورجيا الأسبق يعترف بوجود ابنة صغيرة لديه

كشف رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، إن لديه ابنة صغيرة واسمها أليس ماريا.

وكشف ساكاشفيلي القابع حاليا في سكن روستافي، علنا لأول مره عن وجود طفلة لديه.

ولم يكشف ساكاشفيلي اسم والدة الطفلة، لكن بعض وسائل الإعلام، ذكرت في وقت سابق أن المطربة الجورجية الشهيرة سوبو نيزرادزه التي تقيم في الولايات المتحدة، هي التي أنجبت الطفلة المذكورة.

وكتب ساكاشفيلي، في موقع للتواصل الاجتماعي: "هذه أول مرة ألتقي بعيد رأس سنة في السجن، ولكن هذا أول رأس سنة، ستظهر على شاشة قناة ماتفاري ارخي، أصغر مشاركة مع والدتها، إليس ماريا ساكاشفيلي ابنتي الصغرى والمحبوبة".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، في عام 2014، اشترى ساكاشفيلي شقة في نيويورك بقيمة 2 مليون دولار وقدمها كهدية لصديقته القديمة سوبو نيزارادزي.

ولا يزال غامضا، هل ستقوم سوبو نيزارادزي بزيارة ساكاشفيلي في السجن، حيث زارته عشيقته الأوكرانية يليزافيتا ياسكو أكثر من مرة. أما زوجته ساندرا رويلوفس، فلم تقم بزيارته بتاتا خلال وجوده في السجن.