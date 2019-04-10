رئيس حكومة العراق يفتتح معرض وثائق لصدام حسين

قام رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بافتتاح معرض الوثائق والمخاطبات الرسمية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.



وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي، فإن "معرض الوثائق والمخاطبات الرسمية للنظام الأسبق أقيم تحت شعار "الوثيقة تأريخ ناطق".



وقال إن المعرض يوثق قرارات إبادة جماعية وأحكاما جائرة بحق العراقيين موقعة من قبل رئيس وأركان النظام الأسبق.



وبين البيان أن "هذا الافتتاح أقامته وكالة وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية – مديرية السجلات والوثائق".

