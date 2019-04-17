رئيس سابق للبيرو يطلق النار على نفسه قبيل اعتقاله بتهم الفساد

حاول الرئيس البيروفي السابق آلان غارسيا صباح الأربعاء الانتحار في ليما قبيل توقيفه في إطار فضيحة فساد، بحسب ما أعلن محاميه إيراسمو رينا.

وقال المحامي للصحافيين أمام المستشفى الذي يخضع فيه الرئيس السابق البالغ من العمر 69 عاما لعملية جراحية “صباح اليوم وقع حادث مأسوي إذ اتخذ الرئيس قرار إطلاق رصاصة (في الرأس) على نفسه”.

وذكر مستشفى كاسيميرو اولوا أن غارسيا الذي ترأس البيرو من 1985 إلى 1990 ومن 2006 إلى 2011 “مصاب بجروح في الرأس”. وذكرت وزارة الصحة البيروفية أن “وضعه الصحي حرج”.

ووصلت الشرطة إلى منزل الرئيس السابق قرابة الساعة 06,30 (11,30 ت غ) عندما وقع الحادث.

