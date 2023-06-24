رئيس فاغنر الى بيلاروس والكرملين يعلن اسقاط الدعاوى ضده بعد انتهاء التمرد

اعلن الكرملين مساء السبت، إن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين سيغادر إلى بيلاروسيا، مضيفا انه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية ضده بعد اعلانه انهاء تمرد المجموعة ضد القيادة العسكرية في موسكو.

جاء هذا الاعلان على لسان ديميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين، والذي لم يحدد بيسكوف ما سيفعله بريغوجين في بيلاروسيا التي سيتوجه اليها بموجب اتفاق انهاء الازمة الذي توسطت فيه مينسك.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتح قضية ضد مؤسس مجموعة فاغنر بتهمة تنظيم "عصيان مسلح".

وقال بيسكوف ان جزءا من مقاتلي المجموعة ممن لم يشاركوا في التمرد سيتعاقدون مع وزارة الدفاع.

واعلن بريغوجين في وقت سابق من مساء السبت، وقف زحف قواته الى موسكو وعودتها الى معسكراتها "حقنا للدماء"، منهيا عمليا تمردا على القيادة العسكرية الروسية هز اركان البلاد خلال الساعات الماضية.

وقبل ذلك أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بيان على تلغرام أنّ بريغوجين أبلغه موافقته على وقف تمرد مقاتليه واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات.

وقالت الرئاسة البيلاروسية في البيان ان لوكاشينكو اطلع نظيره الروسي على نتائج مفاوضاته مع بريغوجين، مضيفا ان فلاديمير بوتين شكر "زميله البيلاروسي" على العمل الذي قام به.

وقال بيسكوف ان بوتين عبر عن امتنانه لرئيس بيلاروس على جهوده التي افضت الى انهاء التمرد، وذلك خلال محادثة هاتفية "طويلة جدا" بينهما مساء السبت.

واشاد المتحدث باسم الكرملين "بتسوية من دون مزيد من الخسائر".

وظهر رئيس "فاغنر" مساء السبت، وهو يغادر مع بعض مقاتليه مقر الإدارة العسكرية للمنطقة الجنوبية في مدينة روستوف على نهر الدون، والتي كان سيطر عليها صباحا.

كما أعلنت منطقة ليبيتسك جنوبي البلاد بدء رفع إجراءات أمنية تم اتخاذها غداة تمرد مجموعة فاغنر، اضافة الى السماح بعودة الحركة في المنطقة.

وتسارعت الاحداث في روسيا منذ اعلان بريغوجين الجمعة سحب مقاتليه من اوكرانيا والزحف الى موسكو بعدما اتهم الجيش الروسي بقصف معسكرات مجموعته باوامر مباشرة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ودعا بريغوجين (62 عاما) الجيش والمواطنين الروس إلى الانضمام إلي مقاتلي مجموعته الذين يقول ان عددهم يزيد على 25 الفا.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من "التهديد القاتل" للمجموعة التي يقودها يفغيني بريغوجين، واصفا تمرد فاغنر بأنه طعنة في ظهر الدولة والشعب، ومعتبرا ان ما يحصل هو نتاج خيانة سببها مصالح شخصية لقائد المجموعة بريغوجين.