رئيس كازاخستان في "ألما -آتا".. ويؤكد: قوات حفظ السلام ستبدأ الانسحاب غدا

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي دخلت البلاد عقب الاحداث الأخيرة، ستبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن توكايف، بدأ اليوم زيارة إلى مدينة "ألما-آتا"، أكبر مدن البلاد، والتي شهدت أعنف الاحتجاجات خلال الأحداث الدامية التي عمت أرجاء كازاخستان.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في هياكل السلطة والإدارة الرئاسية أن الرئيس توكايف موجود حاليا في ألما-آتا. ولم يقدم المكتب الرئاسي معلومات رسمية حول هذا الأمر حتى الآن.