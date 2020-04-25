رئيس لجنة في مجلس الدوما الروسي يعلن إصابته بكورونا

أكد ليونيد كالاشنيكوف، رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي، اليوم السبت إصابته بفيروس كورونا.

وردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" عما إذا كان بالفعل يعاني التهابا في الرئتين يسببه فيروس كورونا، قال كالاشنيكوف: "هذا صحيح. حالتي متوسطة وأتلقى علاجا في المستشفى".

وأوضح النائب أن الاختبار أظهر نتيجة سلبية، أي خلوه من الفيروس، ولم يتسن الكشف عن حقيقة المرض إلا من خلال التصوير المقطعي المحوسب.

وقال كلاشنيكوف إن أعراض المرض ظهرت لديه يوم الاثنين، مضيفا أنه التقط العدوى من سائقه الذي أصيب بالمرض ودخل المستشفى قبل أسبوع.