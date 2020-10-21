رئيس وزراء أرمينيا: سنقاتل في "قره باغ" حتى النهاية

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أنه لا حل دبلوماسيا للنزاع مع أذربيجان في منطقة قره باغ في المرحلة الحالية، وأن الجانب الأرمني سيخوض القتال حتى النهاية.

وقال باشينيان، في تصريح مسجل بث عبر صفحته في "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن "الشعب الأرمني لن يستطيع التوصل إلى حل مقبول له لنزاع قره باغ إلا بالسلاح"، مضيفا: "علينا الإدراك أن قضية قره باغ، في المرحلة الحالية على الأقل، لا يمكن حلها دبلوماسيا".

ولفت باشينيان إلى أن أذربيجان ترفض اقتراحات الجانب الأرمني لتسوية النزاع على أساس حلول وسط متبادلة ،ولا تقبل أي حلول سوى استسلام جمهورية قره باغ (المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا).

وشدد رئيس الوزراء الأرمني على أن موقف بلاده ثابت ولا يشكل موضع نقاش منذ أوائل التسعينيات، وهو يقضي بأنه "لا أرمينيا بدون أرتساخ" (الأسم الأرمني لمنطقة قره باغ).

وتابع: "تكمن قضيتنا في مواصلة الصراع حتى النهاية وبالكامل من أجل حقوق شعبنا، مهما كان سيحصل في المستقبل. ويعني الصراع من أجل حقوق شعبنا اليوم، في ظل موقف أذربيجان، رفع السلاح والتوجه للدفاع عن الوطن".

وتطرق باشينيان إلى المستجدات الميدانية في قره باغ، مقرا بأن الوضع معقد والأعمال القتالية تتواصل في جنوب المنطقة المتنازع عليها.

وقدر رئيس الوزراء الأرمني خسائر الجانب الأذربيجاني بنحو 10 آلاف جندي وعتاد عسكري بقيمة 1.5 مليار دولار، قائلا إن أذربيجان ترسل إلى القتال حاليا "آخر احتياطياتها".