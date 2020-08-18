رئيس وزراء البحرين يخضع لفحوص طبية

قضى الأمير خليفة (84 عاما) في وقت سابق من هذا العام فترة في ألمانيا للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه وعاد إلى البحرين في مارس آذار.

قالت وكالة أنباء البحرين الثلاثاء إن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما) خضع ”لفحوصات طبية معتادة تكللت بحمد الله بالتوفيق والنجاح“.

كان مكتب رئيس الوزراء ذكر على تويتر السبت أن الأمير خليفة غادر البلاد في زيارة خاصة للخارج لكنه لم يذكر السبب. ولا يٌعرف المكان الذي يوجد فيه حاليا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على تويتر إن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصل هاتفيا برئيس الوزراء للاطمئنان على صحته بعد الفحوص الطبية.

وفي وقت سابق من هذا العام قضى الأمير خليفة (84 عاما) وقتا في ألمانيا للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه وعاد إلى البحرين في مارس آذار.

