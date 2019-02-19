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رئيس وزراء الهند يخرج عن البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي

رئيس وزراء الهند يخرج عن البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي
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