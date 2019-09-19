رئيس وزراء كندا يعتذر عن صورة “عنصرية” تعود لعام 2001

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ، عن ظهوره وهو يضع مساحيق داكنة اللون على وجهه، في صورة “عنصرية” نشرتها مجلة تايم في وقت سابق من اليوم.

وتعود الصورة لعام 2001 عندما كان ترودو يبلغ من العمر 29 عاما، حيث كان يرتدي عمامة وجلبابا ويضع مساحيق داكنة اللون على وجهه، أثناء مشاركته في حفل.

وقال ترودو في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي): “ارتديت زي (شخصية) علاء الدين (الأسطورية) ووضعت مساحيق .. ما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك .. أعتذر حقا”.

وأضاف: “لقد كان شيئا لم أعتقد أنه عنصري في ذلك الوقت، لكن الآن أدرك أنه كان عنصريا أن أفعل ذلك”.

وتابع: “سأواصل مكافحة عدم التسامح والتمييز حتى وإن ارتكبت خطأ في الماضي”. (د ب أ)