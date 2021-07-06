رئيس وزراء لوكسمبورغ المثلي في حالة خطيرة بعد تلقيه لقاح كورونا

افادت حكومة لوكسمبورغ أن رئيس وزراءها كزافييه بيتيل البالغ 48 عاما في حالة خطرة لكن مستقرة، نتيجة اصابته بـ بكوفيد 19 وقالت انه وسيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين وأربعة أيام واكدت انه غير خاضع للتنفس صناعي.

تلقى جرعة من اللقاح

كان بيتيل الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا في 6 مايو قد بدأ في 27 يونيو حجرا صحيا لعشرة أيام، قبل أن يتم إدخاله الأحد إلى المستشفى.

وقال بيان للحكومة: "إن رئيس الوزراء يخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ ذلك الحين"، مضيفا أن الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء تعد خطرة لكنها مستقرة.

وأضاف: "قرر الطاقم الطبي الذي يشرف على رئيس الوزراء ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي لمتابعة المراقبة مدة تراوح بين يومين وأربعة أيام".

وزير المال يتولى تصريف اعمال الحكومة

وسيتولى وزير المال بيار غرامينا الليبرالي مثل بيتيل تسيير أعمال الحكومة بموجب صلاحيات توكل إليه، لكن رئيس الوزراء لا يزال قادرا على تنسيق معظم الأعمال من المستشفى.

وظهرت الأعراض على بيتيل بعد أقل من يومين من حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من القادة الأوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة