رئيس وزراء ميانمار: يمكن الاستغناء عن الدولار الأمريكي.. وهذه هي البدائل

قال رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاين، إنه يمكن الاستغناء عن الدولار الأمريكي، لدرء الخطر الذي تشكله على التجارة الدولية.

واشار "هلاين" إلى أنه من الممكن مبادلة سلعة بسلعة أخرى، بطريقة مباشرة، للاستغناء عن الدولار، في ظل ما تمارسه الدول الكبرى من سياسة التخويف بالدولار.

ويرى "هلاين" في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد اجتماعه السابع في مدينة فلاديفوستوك ، بأنه يمكن درء هذا الخطر باستخدام عملات أخرى وخاصة العملة الروسية والصينية والهندية لتسوية المدفوعات الناتجة عن المبادلات التجارية بين الدول.

اللقاء مع بوتين

والتقى رئيس وزراء ميانمار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لى هامش منتدى "الشرق الاقتصادي"، وقال: "إنه يعتبر الرئيس بوتين "زعيم العالم".

وأضاف مين أونج هالين: "أنا فخور بكم.. بمساعدتك تتطور بلادكم بشكل كبير. عندما بدأتم في رئاسة روسيا، يمكن القول، إن روسيا أصبحت في المرتبة الأولى في العالم. ويمكن أن لا نسميك زعيم روسيا، بل زعيم العالم لأنك تتحكم في الاستقرار وتنظمه في جميع أنحاء العالم".

كما شكر هالين بوتين على الاجتماع وأشار إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وميانمار.