رائد فضاء روسي يدهس زميله بعد أيام من عودته للأرض

واجه رائد الفضاء الروسي اوليغ ارتيمييف صعوبات في قيادة سيارته على الأرض بعد اقل من ثلاثة اسابيع على عودنه من رحلة في مدار الكوكب، عندما دهس مؤخرا زميلا له في شارع مظلم خارج العاصمة موسكو.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ان ارتيمييف لم يتمكن من رؤية احد الموظفين في مركز ستار سيتي لتدريب رواد الفضاء، والذي كان يعبر الطريق في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

واضافت روسكوسموس في بيان ان ارتيمييف قدم على الفور الاسعافات الاولية للضحية اناتولي يورونوف، والذي جرى ادخاله الى المستشفى جراء تعرضه لكسور متعددة.

وشدد بيان الوكالة على ان ارتيمييف لم يكن تحت تأثير الكحول، وقام على الفور باستدعاء الشرطة وسيارة إسعاف.

وكان رائد الفضاء الروسي البالغ من العمر 51 عاما قد عاد في 29 ايلول/سبتمبر الماضي من مهمته الثالثة في محطة الفضاء الدولية، حيث بلغ الزمن الاجمالي الذي امضاه في المدار 561 يوما.

وخلال رحلته الاخيرة، أمضى أرتيمييف نحو ساعتين في مهمة سير في الفضاء من اصل ست ساعات مقررة قبل ان يطلب منه العودة بشكل عاجل الى المحطة اثر عطل طرأ على بطارية بزته.

لكن متحدثا باسم وكالة الفضاء الاميركية ناسا نفى ان يكون هذا العطل قد شكل تهديدا لحياة رائد الفضاء الروسي.