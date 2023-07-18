راكبة مسنة تنقذ طائرة من التحطم (فيديو)

أفادت إدارة مطار "مارثا فينيارد" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بفقدان السيطرة على طائرة صغيرة نتيجة حالة صحية طارئة للطيار، ما دفع راكبة مسنة لتولي مهمة الهبوط الاضطراري دون معدات الهبوط اللازمة.

وأكدت الشرطة أن المسنة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وتم إنقاذ الطيار من الطائرة ونقله إلى مستشفى في بوسطن في حالة خطيرة. وأعلنت "إدارة الطيران الفيدرالية" و"المجلس الوطني لسلامة النقل" عن بدء التحقيق في الحادث.

وفي حادث منفصل، وقع تحطم طائرة صغيرة في وسط بولندا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. ووفقًا للمتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، فقد اصطدمت طائرة من طراز "سيسنا" بحظيرة طيران خلال محاولتها الهبوط في ظروف جوية سيئة.

وأفادت المتحدثة أن من بين 14 شخصًا كانوا على متن الطائرة، لقى خمسة منهم حتفهم وأصيب خمسة آخرون، في حين لم يصب أربعة أشخاص بجروح. يجري التحقيق حاليًا لتحديد أسباب الحادث.

