"راكيتا".. رادار اسرائيلي جديد قادر على تتبع آلاف الاهداف

كشفت شركة اسرائيلية، في معرض عالمي للدفاع والأمن في العاصمة باريس، عن رادار جديد يسمى "راكيتا"، قادر على تتبع آلاف الأهداف في وقت واحد، وتعقب آلاف الأجسام والطائرات المسيرة الصغيرة.

وقالت شركة "إلبيت سيستيم" "إن الرادار قادر على اكتشاف وتعقب آلاف الأجسام من أنواع مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة من مسافة 12 كيلومترا، وكشف الأشخاص من مسافة 15 كيلومترا"، وفق ما نقلت قناة "i24".

كما تمت الإشارة إلى أن "نظام الرادار الجديد "راكيتا"، يلغي تحديد أولويات الأهداف، حيث أنه قادر على تتبع كائنات متعددة في السماء، بغض النظر عن حجمها والسرعة التي تتحرك بها، وقادر على التعامل مع الطائرات بدون طيار مع تحديد وتعقب المروحيات والمركبات والسفن أو المشاة وحتى الأفراد في نفس الوقت".