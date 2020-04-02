"رايتس ووتش" تحذر: كورونا خطر يهدد معسكرات لجوء مسلمي أراكان

حذرّت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، من خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) على حياة مسلمي أراكان الموجودين في معسكرات اللجوء بميانمار.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية، الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه.

وأشارت المنظمة إلى أن أوضاع معسكرات اللجوء التي تعاني من كثافات كبيرة، ولا تطبق فيها معايير النظافة، ولا توجد فيها مساحات تسمح بالحركة، تجعل اللاجئين عرضة للإصابة السريعة بفيروس كورونا حال إصابة أحد الأشخاص به.

ولفت التقرير إلى أن 40 شخصًا في تلك المعسكرات يستخدمون نفس المرحاض، وأن 600 منهم يستخدمون نفس الصنبور، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع من شأنها تسهيل عملية انتشار الفيروس بشكل كبير.

وبيّن التقرير أن الكثافة المرتفعة بتلك المخيمات تجعل من الصعب اتخاذ المسافة الشخصية بين النزلاء، لافتًا إلى تعمد السلطات في ميانمار تقييد حرية سفر اللاجئين.

وشدد على أن 350 ألف شخص تقريبًا باتوا على أعتاب كارثة صحية، موضحًا أن اللاجئين لا تجرى لهم اختبارات الكشف عن الفيروس.

وطالب التقرير حكومة ميانمار برفع القيود المفروضة على مسلمي أراكان، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تخصيص مساحات لهم تسمح باتخاذ المسافات المطلوبة بين اللاجئين لمنع انتقال الفيروس.

وفي تصريحات أوردها التقرير، قال براد آدامز، مسؤول المنظمة الدولية بآسيا، إن “الأوضاع الصحية في المخيمات كارثية في الأساس، لكن مع احتمال تفشي فيروس كورونا في ظل تلك الأوضاع، باتت حياة اللاجئين في خطر كبير”.

وفي عموم ميانمار أجريت اختبارات فيروس كورونا لنحو 300 شخص تقريبًا، فيما تواجه الحكومة انتقادات كبيرة بسبب بطئ تحركها لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

يأتي هذا في الوقت الذي ترى فيه منظمة الصحة العالمية، النظام الصحي في ميانمار أحد أكثر الأنظمة غير الملائمة حول العالم.

وأصيب بالفيروس في ميانمار حتى اليوم 15 شخصًا، فيما لقي شخص واحد حتفه جرّاء الإصابة به.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى حوالي 193 ألفا.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة المليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”. (الأناضول)