رايس: أمريكا لم تفقد عقلها

سوزان رايس السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة

قالت سوزان رايس السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة ، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تظهر للعالم أن الولايات المتحدة “لم تفقد عقلها”.

وكتبت سوزان رايس، التي شغلت أيضا منصب مستشار الأمن القومي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حسنا فعل الشعب (الأمريكي). المجلس (النواب) ضخم، والمستقبل مليء بالأمل أكثر. العالم سيرى أن أمريكا لم تفقد عقلها.. شكرا لكم”.