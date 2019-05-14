رجل أعمال إسرائيلي يقاضي شركة الطيران الكويتية

رفع رجل أعمال إسرائيلي يقيم في مدينة فرانكفورت الألمانية، دعوى إلى محكمة ألمانية ضد شركة الطيران الكويتية، بسبب "سياسة هذه الشركة التي تنطوي على اللاسامية" بحسب رافعي الدعوى.

وبحسبما نشرته هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء، فقد حجز رجل الأعمال الإسرائيلي مقعدا له على متن الخطوط الكويتية من ميونيخ إلى سريلانكا في شهر نوفمبر 2018، وقد حظرت عليه الشركة الكويتية الصعود للطائرة بعد أن استفسر ما إذا كانت الشركة تقدم للمسافرين وجبات "كاشير"، مما أثار لدى الشركة شبهات حول كونه من ذوي الجنسية الإسرائيلية.

ويمثل رجل الأعمال تنظيم "The Lawfare Project" الذي ينادي بمكافحة اللاسامية ومعاداة اليهود.

وقال المحامي الألماني نيثان غيلبرت، الذي يعمل مستشارا للتنظيم اليهودي، إنه إذا أرادت شركة الطيران الكويتية العمل في ألمانيا، فيجب عليها نبذ التمييز، كما أن السماح لها برفض بيع التذاكر لرحلاتها لمواطنين إسرائيليين يشكل مساسا بالنسيج الأخلاقي للدولة الألمانية.

يشار إلى أن الشركة الكويتية حظرت عام 2017 على طالب إسرائيلي من فرانكفورت السفر على متن إحدى طائراتها إلى تايلاند، ولا يزال هذا الملف قيد النظر في المحكمة العليا الألمانية، علما أن الشركة حاولت تبرير موقفها بالحظر الذي يفرضه النظام في الكويت على التعامل مع مواطنين إسرائيليين.