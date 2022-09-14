رجل يطارد موكب تشارلز والمخابرات البريطانية توقعت اغتيال الملك

طارد افراد من المخابرات البريطانية رجلا كان يركض الى جانب موكب الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته في حكم بريطانية بعد وفاتها قبل اسبوع واعتقدت ان الرجل يحاول اغتيال ملك البلاد الجديد

وبدات الحادثة عندما اعترض رجل موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث وأثار ذعر الحرس الملكي الذي كاد يطلق النار عليه، قبل أن يتضح أنه كان يطلب التقاط صورة مع الملك.

وجرت الحادثة عندما كان الملك تشارلز وزوجته في السيارة، ويتجهان من قاعة وستمنستر إلى أسكتلندا، عندما حاول رجل يحمل كاميرا التقاط صورة

وبعد محاولة الرجل في البداية التقاط صورة عند معبر للمشاة، ركض الرجل بجانب سيارة الملك، قبل أن يخطو على الطريق المزدحم حيث بدأت السيارات في التباطؤ في حركة المرور.

وظهر في فيديو حراس الأمن وهم يفتحون أبوابهم على عجل بينما لا تزال سيارتهم تتحرك، قبل أن يرفع الرجل يديه ويتجه عائدًا إلى الرصيف.