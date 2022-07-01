رجل يطعن زوجته وآخر شقيقته في الأردن

أصيبت امرأة بجروح متوسطة بعد تعرضها للطعن من قبل زوجها في مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، فيما تعرضت امرأة اخرى للطعن على يد شقيقها في جرش شمالي المملكة.

ونقل موقع "عمون" الاخباري عن مصدر أمني قوله ان شخصا اقدم الخميس، على طعن زوجته في منطقة جناعة بمحافظة الزرقاء.

واضاف المصدر إنه تم إسعاف الزوجة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالتها العامة متوسطة، لافتا إلى أنه تم القاء القبض على الفاعل.

من جهة اخرى، نقل الموقع عن مصدر أمني قوله ان شخصا ثلاثينيا اقدم على طعن شقيقته وضرب زوجها بأداة حادة في مخيم جرش..

وقال المصدر إنه تم اسعاف المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، مشيرا إلى أن الفاعل لاذ بالفرار من الموقع، مضيفا انه تم فتح تحقيق بالحادثة ليصار إلى ضبط الفاعل.

قتلوا شقيقهما بـ"ماسورة"

على صعيد آخر، قال موقع "رؤيا" الاخباري ان محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكما بالحبس بحق أب وابنه وابنته، أقدموا على قتل (ابن المتهم وشقيق المتهم والمتهمة) ضربا بماسورة لـ(التحرش) بشقيقته المتهمة.

وحكمت المحكمة التي أعلنت قرارها في جلسة علنية على المتهمين (الأب وابنه) بالحبس 3 أشهر فيما حكمت على المتهمة الحبس شهر واحد .

ووفق المحكمة فان المغدور البالغ من العمر 34 عاما هو ابن المتهم وشقيق كل من المتهم والمتهمة، وقد اعتاد المتهم تعلى افتعال المشاكل مع ذويه، وقد ازدادت مشاكله مع شقيقته المتهمة بعد طلاق الأخيرة من زوجها واقامتها في منزل عائلتها.

وفي أيار عام 2021، دخل المغدور إلى غرفة شقيقه المتهم وشقيقه الآخر، حيث قام بتفتيش خزائن الغرفة وبعثرة محتوياتها ثم دخل إلى غرفة شقيقته المتهمة وقام بـ(التحرش) بها وموجها لها عبارات (منافية للاخلاق وخادشة للحياء) الأمر الذي دفعه إلى التعارك مع الأب .

وتابعت المحكمة في واقعتها التي توصلت إليها إلى أن المغدور قام بإخراج ماسورة من خلف "الكنباية" وقام بضرب والده على كتفه وظهره كما قام بضرب شقيقه المتهم بـ"الماسورة"، عندها تمكن الأب المتهم من تخليص نفسه من يد المغدور، وقام بضرب المغدور بها على ظهره وراسه، كما قام المتهم شقيق المغدور بضرب المغدور بها على رجليه، وحاول المغدور النهوض فقام الأب بضربه.

وقامت المتهمة بإحضار حبل لربط المغدور من قدميه ورجليه وإخراج الجثة خارج المنزل فيما وضع الأب المتهم رأس المغدور بكيس خيش، واكتشفت الجريمة بعدها وأحيلت إلى المحكمة.