رجل يهاجم امرأة وفتاة بسكين بمدرسة جنوب ألمانيا

أصيبت امرأة (61 عاما) وفتاة (7 أعوام) في هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية في بلدة إيسلينغن بجنوب ألمانيا، حسبما قالت الشرطة.

وهاجم المشتبه به المرأة والفتاة بسكين ثم فر من مكان الجريمة.

وتم اعتقال مواطن هولندي (24 عاما) من إيسلينغن في وقت لاحق ويعتقد بدرجة كبيرة أنه هو منفذ الهجوم، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في شتوتغارت وشرطة روتلينغن مساء الجمعة.

وجرى اعتقال الرجل مساء الجمعة بعدما اقترب من أحد المارة وطلب منه إبلاغ الشرطة بأنه هو المسؤول عن الجريمة التي وقعت في إيسلينغن.

وفي أول الأمر، لم تكن هناك أي أدلة عن الدافع وراء الجريمة، وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق يوم السبت بشأن حبس المتهم احتياطيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة والفتاة أصيبتا بجروح خطيرة وترقدان في المستشفى.

وتردد أن الهجوم وقع في مدخل المدرسة، وكان هناك عدد قليل من الأطفال في المبنى وقت الهجوم، وأفادت الشرطة بأن الأطفال يتلقون رعاية نفسية في أعقاب الهجوم.

وبعد الجريمة، تم تطويق المدرسة وفتش أفراد الشرطة المبنى، وانتشرت مروحية تابعة للشرطة للبحث عن الرجل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك علاقة بين المرأة والفتاة والجاني.