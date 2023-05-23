وفاة الإعلامي الأردني غالب الحديدي.. فقد للإعلام العربي

غيب الموت الاعلامي الاردني البارز غالب الحديدي الذي كان نجم نشرات الاخبار في بداية الثمانينات والتسعينيات قبل انتشار المحطات الفضائية
وقالت عائلة الفقيد " انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي البارز الأسبق على شاشة التلفزيون الأردني غالب عبدالحميد عبدالله الحديدي (أبو إيهاب) "
من هو غالب الحديدي؟
- الاعلامي الاردني البارز غالب الحديدي من مواليد 1939 في العاصمة عمان
- تخرج غالب الحديدي من كلية الحسين عام 1957 وحصل على شهادة الادارة العليا من معهد الادارة العامة
- التحق بالعديد من الدورات التدريبية، وتعلم على ايدي خبراء من جامعة سيراكيون الامريكية
- دخل عالم الاعلام عام 1958 وعمل في اذاعة المملكة العربية السعودية والتلفزيون السعودي
- 1/6/1975 التحق بالعمل في التلفزيون الاردني حتى اوائل التسعينات
- له عدد كبير من المؤلفات وله شهرة في الوسط العربي .
- تزوج الاعلامي غالب الحديدي من السيدة سوسن تفاحة وهي زميلته في العمل ومذيعة بارزة للاخبار في التلفزيون الاردني
- انجبت سوسن تفاحة وغالب الحديدي ثلاثة من الابناء هم ايهاب ويحمل شهادة في ادارة الاعمال، وعمر الذي عمل في مركز الملك عبدالله للتصنيع والتطوير، وابنته الثالثة غالية درستةالاعلام وحاصلة على شهادة في الاقتصاد
- عام 2002 احيل على التقاعد.
- عام 1998 التحق للعمل باذاعة القوات المسلحة الاردنية وحتى تاريخه.