وفاة الإعلامي الأردني غالب الحديدي.. فقد للإعلام العربي

غيب الموت الاعلامي الاردني البارز غالب الحديدي الذي كان نجم نشرات الاخبار في بداية الثمانينات والتسعينيات قبل انتشار المحطات الفضائية

وقالت عائلة الفقيد " انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي البارز الأسبق على شاشة التلفزيون الأردني غالب عبدالحميد عبدالله الحديدي (أبو إيهاب) "

من هو غالب الحديدي؟