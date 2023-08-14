ردا على غالانت.. نصرالله يهدد باعادة اسرائيل الى العصر الحجري

حذر زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله اسرائيل الاثنين، من ان تنظيمه ايضا يستطيع اعادتها الى العصر الحجري في حال قررت الذهاب الى حرب مع لبنان، مرددا صدى تهديدات مماثلة اطلقها وزير دفاع الدولة العبرية.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت توعد خلال جولة في منطقة مزارع شبعا المحتلة الاسبوع الماضي، باعادة لبنان إلى "العصر الحجري" إذا ارتكب حزب الله خطأ واستمر في استفزاز الدولة العبرية.

وردا على تهديد غالانت، قال نصرالله في خطاب متلفز ان الدولة العبرية ايضا ستتم اعادتها الى العصر الججري اذا ذهبت الى الحرب مع لبنان.

واضاف نصر الله الذي كان يتحدث في ذكرى آخر مواجهة بين حزب الله واسرائيل عام 2006، ان حزبه لا يلزمه سوى بضعة صواريخ دقيقة لتدمير قائمة اهداف استراتيجية في اسرائيل.

وذكر من تلك الاهداف:

- المطارات المدنية

- المطارات العسكرية

- قواعد سلاح الجو

- محطات توليد الكهرباء وتوزيعها

- محطات المياه

- مراكز الاتصالات الرئيسية

- مجموعة من البنى التحتية

- مصافي النفط والبنزين والامونيا

- مفاعل ديمونا.

📹 شاهد | السيد #حسن_نصرالله على قادة العدو أن يعرفوا أنهم في هذه الساحة لا يلعبون لعبة نقاط، بل لعبة وجود وفناء 27-01-1445 | 14-08-2023 pic.twitter.com/tcM3dC60NM — الإعلام الشعبي اليمني (@PopularMedia8) August 14, 2023

كما حذر زعيم حزب الله من انه "لن يبقى شئ اسمه اسرائيل" في حال تطورت المعركة "مع كل محور المقاومة" في اشارة الى فصائل فلسطينية وقوى تدعمها ايران.

وقال ان "على قادة العدو ان يعرفوا انه هنا مع هذا الميدان وهذه الساحة انهم لا يلعبون لعبة نقاط هم يلعبون لعبة وجود وفناء".

وجاء خطاب نصرالله في ذكرى حرب 2006 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص في لبنان غالبيتهم مدنيون، 160 قتيلا في اسرائيل معظمهم عسكريون.