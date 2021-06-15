رسالة اسرائيلية الى الاردن والسلطة الفلسطينية

وجهت إسرائيل رسالة إلى الأردن والسلطة الفلسطينية على خلفية "مسيرة الأعلام"، قالت فيها إنها لا تريد تصعيد الوضع في القدس.

وانطلقت اليوم "مسيرة الأعلام" لليمينيين اليهود من باب العامود في القدس، وبالتزامن انطلقت مسيرة في بيت لحم رفضا لها حيث اقدمت سلطات الاحتلال على التعامل معها بعنف شديد

واندلعت مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، حيث قام الجيش الإسرائيلي بقمع المتظاهرين عند مستوطنة بيت ايل.

وأصيب 33 مواطناً الثلاثاء، بعد أن اعتدت عليهم قوات الاحتلال خلال محاولتهم التصدي لمسيرة الأعلام الاستفزازية التي نفذها مستوطنون في باب العمود بالقدس، وتخلل ذلك اعتقال عدد من المواطنين والاعتداء عليهم.

وتوجه المستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، لساحة حائط البراق، انطلاقا من ساحة باب العمود في القدس التي اقتحموها بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه لم يكن ضمن مخطط الاتفاق مع الشرطة الإسرائيلية.



ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المستوطنين نزلوا إلى ساحة باب العمود يؤدون رقصة الأعلام وهتفوا “الموت للعرب”، بينما ذكرت “قناة 20″ العبرية أن المستوطنين هتفوا الموت لـ”محمد الضيف” القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس.

ووسط صيحات “الموت للعرب” ودعوات لإحراق قرى فلسطينية، وصل عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير ساحة باب العمود.

وكان مئات المستوطنين تجمعوا وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية في شارع الأنبياء بالقدس برفقة عدد من أعضاء الليكود، ثم انطلقوا بمسيرة إلى باب العمود، وخلال انطلاق المسيرة رفع المستوطنون أعضاء الكنيست المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير على الأكتاف.

في المقابل رفع يهود مناهضون للاحتلال العلم الفلسطيني وتظاهروا في القدس ضد مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وقبيل وصول المسيرة إلى باب العمود، وصل عدد من الأعضاء العرب في الكنيست، منهم أحمد الطيبي وأيمن عودة وأعضاء من القائمة العربية المشتركة إلى باب العامود ، وقال الطيبي للصحفيين الإسرائيليين: العلم الشرعي الوحيد في باب العامود هو العلم الفلسطيني .. العلم الإسرائيلي رمز للاحتلال .. نحن هنا لوقف المسيرة ووقف إخلاء الشيخ جراح وسلوان.

وقبل مسيرة الأعلام، قمعت قوات الاحتلال المقدسيين في عدة مناطق بالقدس القديمة، حيث أفاد الهلال الأحمر بالقدس بأن طواقمه تعاملت مع 33 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس، وكانت الإصابات بالمطاط والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت، وتم نقل 6 إصابات منها للمستشفى، وأن إحدى الإصابات كانت صدمة قلبية وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل جداً، فيما أشار الهلال الأحمر إلى أنه تم منع طواقمه من نقل إصابة بالرصاص الحي وتم اعتقالها.