رسالة من القيادة ترعب جنود الاحتياط الاسرائيليين

وصفت تقارير عبرية الرسالة العاجلة التي ارسلتها قوات الجيش الاسرائيلي الى الجنود الاحتياط قد عكست الحالة النفسية لعناصر قوات الاحتلال الاسرائيلي

ووفق الانباء الواردة فقد بدأت سلطات امنية في اسرائيل التحقيق الاولي "بسبب خطأ بشري تم استدعاء قوات الاحتياط في الجيش منذ فترة وجيزة إلى القواعد، وسيتم إجراء تحقيق معمق واستخلاص الدروس من الحادثة لعدم تكرارها".

وقالت المصادر ان حالة من الهلع اصابت جنود الجيش الإسرائيلي عقب ورود رسالة استدعاء عاجلة لهم الليلة الماضية، إلا أنه تم إخبارهم في وقت لاحق أنها أرسلت بالخطأ.

وتزامنت الرسالة مع توتر كبير في الداخل الاسرائيلي بالاضافة الى تعيد للجبهات على كافة الاتجاهات من لبنان الى سورية الى غزة وتعرض اسرائيل لصليات صاروخية اطلقت من عدة مناطق

ويبلغ عدد قوات الاحتياط في الجيش الاسرائيلي نحو نصف مليون جندي وتعتبر الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية لكل ذكر أو أنثى فوق 18 سنة. تُستثنى من الخدمة الإلزامية بعض المجموعات من بينها العرب المسلمين والمسيحيين وطلاب اليشيفات (المدارس اليهودية الدينية)

ويخدم الجنود الإسرائيليون مدّة شهر واحد من كل عام حتى يبلغ الرجل 43 من عمره، ويتم طلبه للخدمة في حال الحروب والطوارئ، ووفق موقع ويكيبيديا يخدم المجندون فترة 3 سنوات على الجبهات بينما تخدم النساء فترة سنتين ان لم يُفرزن في أماكن قتالية

ومُنذ سنة 2000 يسمح للنساء الخدمة في الوحدات القتالية إذا عبرن عن إرادتهن بذلك وإذا وافقت على التجنيد لمدة 3 سنوات.