رسالة خطيبة خاشقجي لاردوغان بعد خطابه

وجهت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، رسالة شكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الخطاب الذي ألقاه اليوم وكشف فيه بعض تفاصيل مقتل خطيبها.

وقالت خديجة في تغريدة لها اليوم الثلاثاء باللغة العربية على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فخامة رئيس الجمهورية @RT_Erdogan

شكرا لكم على تعزيتكم لي ولأسرة جمال".

Thank you Mr. President RT_Erdogan for your condolences

i was and am sure you will those who murdered my fiancé JamalKhashoogi to face justice.

i'm proud to be a Turkish citizenJamal_Khashoggi #JusticeForJamal pic.twitter.com/dEcDf6hRlG