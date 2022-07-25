رسالة سعاد آل الصباح الى مي آل خليفة بعد رفضها التطبيع

وجهت الشاعرة والاديبة الكويتية البارزة سعاد محمد الصباح، رسالة دعم ومؤازرة لرئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي محمد آل خليفة، بعد إقالتها من منصبها لموقفها الرافض للتطبيع ورفضها مصافحة سفيرة الاحتلال لدى المنامة.

من بنت الصباح الى مي آل خليفة

وقالت د. سعاد الصباح في رسالتها:

في الحياة إضاءات لا تتكرر، ومواقف لا تقبل اللون الرمادي.. تلك التي ندفع ثمنها بسعادة لا نظير لها.. واليد التي لا تصافح في المواقف التي تستوجب الامتناع هي التي علينا أن نقبلها..

إنها صرخة (لا تصالح) التي حملناها شعارا منذ الوعي الأول.. ومنذ الموقف الأول.. كما يشتعل في الذاكرة موقف شريك العمر الشيخ عبد الله مبارك الصباح عندما وضع نقطة لصداقته الطويلة مع الرئيس السادات فور إعلانه زيارة تل أبيب، بل إنه قرر الخروج بأسرته من مصر.. لأنه لا يتحمل رؤية القدم الصهيونية تطأ أرض مصر الطاهرة..

تحية،،

قبلة ليدكِ التي أصرت أن تحافظ على نظافتها.. وقبلة للقلب الذي لم يقبل المساومة ..

كنتِ على مدى سنوات العمل شعلة أمل ونموذج نجاح..

فخورة جدا بكِ

ملك البحرين يطيح بـ مي آل خليفة

وأطاح ملك البحرين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، بالشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها في رئاسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ولم تتضح علنًا الأسباب التي أدت لإقالة الشيخة مي من منصبها، واكتفى الديوان الملكي بإصدار قرار بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري، يقضي بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيسًا للهيئة بدلًا منها.

وحسب تقارير متطابقة فأن الشيخة مي تم الإطاحة بها بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه.

وبحسب التقارير فإنه في السادس عشر من يونيو/ حزيران الماضي، عقد السفير الأميركي في البحرين ستيفن بوندي، مجلس عزاء خاص لوفاة والده، ودعا إليه بعض السفراء والمسؤولين بينهم الشيخة مي بنت محمد، والسفير الإسرائيلي، وخلال تعريف أحد الحضور بالشخصيات للمصافحة رفضت الشيخة مصافحة نائيه وسحبت يدها وخرجت من منزل السفير الأميركي، وطلبت عدم نشر أي صورة لها في مجلس العزاء.

مي آل خليفة: 20 عاما في الثقافة والاعلام

وكانت الشيخة مي قد عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من 20 سنة، كانت خلالها شخصية خلافية على الدوام، ومنحتها خلفيتها المتحدرة من العائلة الحاكمة قدرة على التمرد على الوزراء الذين عملت تحتهم.

وقبل ذلك رفضت الشيخة مي تهويد الأحياء القديمة للعاصمة، المنامة، ويشمل ذلك تهويد ابتداء من باب البحرين وشارع المتنبي وصولاً إلى الكنيس اليهودي الواقع في شارع صعصعة بن صوحان بالمنامة القديمة، ورفضت السماح لمستثمرين يهود أميركان لتشييد حي يهودي مع كتابات ارشادية ونجمة داوود تستقبل السياح من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي. كما جاء في صحيفة "رأي اليوم".

وكان مركز الشيخ ابراهيم الذي تديره الشيخة مي قد استضاف المؤرخ والمفكر اليهودي ايلان بابيه يوم 30 نوفمبر/ تشرين ثاني 2021 و الذي طرح بأن الحل المستقبلي المنشود يتمثل في الغاء الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيونى لفلسطين، وكانت الندوة ضربة لجهود التطبيع مع اسرائيل.