رسالة مؤثرة من رهف القنون الى زوجها ورضيعها

كشفت الشابة السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون عن أول صورة واضحة لزوجها وطفلها حديث الولادة.

ونشرت رهف على صفحتها الشخصية عبر تطبيق "إنستغرام" صورة لهم وعلقت عليها: "أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن أربي طفلنا ليكون قويا مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائما".

وفي وقت سابق، أعلنت الشابة السعودية عن ولادة طفلها الأول، وقالت إنها لن تعود للسعودية، وستستقر في كندا بسبب وجود زوجها وطفلها، وأشارت إلى أنها تحدثت مع أهلها منذ شهر ويعرفون كل شيء عنها.

ونشرت حينها صورة على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، يظهر فيها شاب من ذوي البشرة السمراء يحمل طفلا حديث الولادة في حضنه، مما يرجح أنه زوجها.



تجدر الإشارة إلى أن رهف أعلنت قبل فترة وجيزة أن شريكها في الحياة من ذوي البشرة السوداء، وذلك خلال تغريدة على موقع "تويتر" ساندت من خلالها الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا بسبب مقتل الأمريكي جورج فلويد.