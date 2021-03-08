رسالة ملكية سعودية الى قطر

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير قطر تميم بن حمد وقالت مصادر ان الرسالة الملكية السعودية الى قطر تدعم المصالحة وتوطد العلاقة بين البلدين الجارين الشقيقين وفق ما افادت المصادر

رسالة سعودية الى قطر

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تلقى تميم الرسالة التي "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

اتصال بين تميم وابن سلمان

والشهر الماضي أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الديوان في بيان له، أن "الشيخ تميم عبر عن دعم بلاده الراسخ للسعودية، حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة الشقيقة". وأضاف: "شدد الشيخ تميم على أعتبار استقرار السعودية جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".

تميم يساند استقرار السعودية

وتابع: "طمأن الشيخ تميم خلال الاتصال على صحة ولي العهد، معبرا عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".

وأوضح: "تناول الجانبان أثناء الاتصال، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك".

سمو الأمير المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله سموه على صحته وعبر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار#قنا https://t.co/o2wTIIsAw2 pic.twitter.com/jfoPsYFSUt — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 28, 2021

ويأتي الإتصال، عقب نجاح عملية جراحية أجراها ولي العهد السعودي، وكذلك بعد رفع السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعادت العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 3 سنوات من المقاطعة.