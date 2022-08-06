"رشقات صاروخية كبيرة" من غزة على تل أبيب ومدن عدة باسرائيل

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء السبت، انها استهدفت تل أبيب ومدنا إسرائيلية عدة "برشقات صاروخية كبيرة"، ردا على قصف قطاع غزة المستمر منذ يومين، والذي خلف 13 شهيدا.

وقالت سرايا القدس في بيان: "قصفنا تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، ضمن عملية وحدة الساحات"

ودوت صافرات الانذار فيما سمع دوي انفجارات كبيرة في عدة مناطق في تل ابيب.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ن القبة الحديدية اعترضت صواريخ في سماء تل ابيب اطلقت من قطاع غزة.

سرايا القدس تستنفر

جاء ذلك فيما أصدرت سرايا القدس تعليمات لجميع القوات في الميدان بالجهوزية التامة وانتظار التعليمات الجديدة.

وقالت سـرايا القدس: "أمر تنفيذي من القيادة لجميع القوات العاملة في الميدان وعلى رأسها القوات الخاصة ووحدات النخبة بالعمل بإيعاز الجهوزية حتى استلام التعليمات المعمول بها مسبقاً وفق ما هو مخطَط".

وتنفذ سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي عمليات قصف صاروخي متواصلة على مدن وتجمعات إسرائيلية في إطار ردها على اغتيال القيادي في السرايا تيسير الجعبري.

وفي تصريح لـ"شبكة قدس"، قال عضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن:"المعركة لا زالت في بدايتها والسـرايـا لم تُكمل ردها، وهذه معركة الشعب الفلسطيني كله، وهناك جهات أممية ومصرية تحاول استكشاف فرص التهدئة، لكن نؤكد أن المعركة مستمرة".

أستهدافات اسرائيلية في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي السبت، إنّه استهدف مستودعات أسلحة بحرية، ومواقع عسكرية، وقواعد لإطلاق الصواريخ، ومُجمّعات عسكرية وتدريبية، تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانات منفصلة إنه استهدف عدة مواقع تابعة للحركة الفلسطينية في غزة.

وفي آخر بيان صدر عن الجيش، أشار إلى أنّه دمر 3 قواعد مخصصة لإطلاق قذائف الهاون في غزة.

كما استهدفت مروحيات حربية وطائرات أخرى، 3 مستودعات أسلحة، اثنان منهم مخصصة للأسلحة البحرية، "تم وضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد الإسلامي"، بحسب بيان الجيش.

وقال إنه استهدف كذلك مجمعًا عسكريًا كان يضم وسائل قتالية، وكان يستخدم كمركز "اجتماع للنشطاء".

قيادات الجهاد في الخارج

الى ذلك، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس السبت، قيادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج، بأنها "ستدفع الثمن".

ونقلت قناة (كان) الرسمية عن غانتس، قوله مهددًا: "قيادة الجهاد الإسلامي التي تعيش في الخارج، ستدفع الثمن أيضًا".

وفي تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، قال غانتس إنّه أعطى أوامره للجيش الإسرائيلي و(الشاباك) وجميع الأجهزة الأمنية بـ"إلحاق ضرر جسيم بالجهاد الإسلامي وإعادة الهدوء".

وفي وقت سابق السبت، وجّه غانتس، بمواصلة الهجمات ضد حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، شن سلسلة من الغارات على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليها اسم "الفجر الصادق" وقال إنها تستهدف حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان عدد الشهداء في القصف الاسرائيلي المتواصل منذ يومين ارتفع الى 15.