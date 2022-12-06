رشق الملك تشارلز بالبيض للمرة الثانية خلال شهر (فيديو)

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا للاشتباه برشقه الملك تشارلز الثالث ببيضة خلال زيارة الى مدينة شمال لندن الثلاثاء، وذلك في حادثة هي الثانية من نوعها خلال نحو شهر.

وقالت شرطة بيدفوردشاير ان الرجل، وهو شاب يبلغ من العمر عشرين عاما يجري استجوابه على خلفية الاعتداء.

وكان الملك تشارلز (74 عاما) يلتقي مجموعة من المواطنين في قاعة المدينة في لوتون (46 كيلومترا شمال لندن)، عندما جرى القاء مقذوف نحوه. وقد جرى ابعاده الى منطقة اخرى من قبل حراس الامن حيث واصل مصافحة مستقبليه.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقلت الشرطة في مدينة يورك رجلا يبلغ من العمر 23 عامًا بعد رشقه الملك وزوجته كاميلا بالبيض، وهو يصيح قائلا ان بريطانيا "بُنيت على دماء العبودية".

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After an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles III during a walkabout, a man in his twenties was arrested on suspicion of common assault.#Royal #Egg #UK #KingCharles #Crime pic.twitter.com/Iutamjv7ji — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 6, 2022

وحينها، رشق الشاب الملك باربع بيضات، لكنها اخطأته جميعها .

ولاحقًا كشفت الشرطة عن ان المعتدي يُدعى باتريك ثيلويل، 23 عامًا، وترشح ذات مرة كمرشح عن حزب الخضر.