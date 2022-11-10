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رصاصة تصيب طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار بيروت

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:01
رصاصة تصيب طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار بيروت

أصابت رصاصة مجهولة المصدر الخميس، طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار بيروت، ودون ان يسفر ذلك عن إصابات.

وأكد مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط “ميدل إيست” محمد الحوت ان طائرة تابعة للشركة "أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مدرج" المطار، مشيرا الى انها كانت قادمة من الأردن.

وكشف الحوت عن ان ما معدله ثماني طائرات ركاب تتعرض سنويا لرصاص طائش مصدره مناطق مجاورة للمطار، لكنه قال لوكالة انباء رويترز ان هذه "المرة الأولى التي تصاب بها طائرة في أثناء تحركها".

ومن جانبها، نشرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان التي كانت بين الركاب، صورا تظهر الآثار التي خلفتها الرصاصة في بدن الطائرة عبر حسابها في تويتر.

وكتبت يعقوبيان تقول "بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة"، داعية الى وضع حد "للسلاح المنفلت والرصاص الطائش".

كلمات دالة:مطار بيروتشركة طيران الشرق الأوسط “ميدل إيست”

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