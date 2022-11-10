رصاصة تصيب طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار بيروت

أصابت رصاصة مجهولة المصدر الخميس، طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار بيروت، ودون ان يسفر ذلك عن إصابات.

وأكد مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط “ميدل إيست” محمد الحوت ان طائرة تابعة للشركة "أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مدرج" المطار، مشيرا الى انها كانت قادمة من الأردن.

وكشف الحوت عن ان ما معدله ثماني طائرات ركاب تتعرض سنويا لرصاص طائش مصدره مناطق مجاورة للمطار، لكنه قال لوكالة انباء رويترز ان هذه "المرة الأولى التي تصاب بها طائرة في أثناء تحركها".

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon @sarelwa2et https://t.co/rPvcAnlMVI pic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022

ومن جانبها، نشرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان التي كانت بين الركاب، صورا تظهر الآثار التي خلفتها الرصاصة في بدن الطائرة عبر حسابها في تويتر.

وكتبت يعقوبيان تقول "بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة"، داعية الى وضع حد "للسلاح المنفلت والرصاص الطائش".