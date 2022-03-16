رصد متحور جديد من كورونا في "اسرائيل"

كشفت وزارة الصحة الاسرائيلية، عن رصد حالتين من متحور جديد لفيروس كورونا، يدمج بين الأوميكرون والسلالة الفرعية BA2.

وقالت السلطات الصحية في "إسرائيل"، أنه تم رصد الحالتين بين راكبين عادا مؤخرا إلى "إسرائيل" عن طريق مطار بن غوريون.

وقالت وزارة الصحة، إن "المتحور الجديد الذي تم الكشف عنه يدمج بين الأوميكرون والسلالة الفرعية BA2 والذي لم تتم دراسته بعمق في العالم".

وأوضحت في بيان، أن "المريضين عانيا من أعراض خفيفة فقط للحرارة العالية والصداع وأوجاع في العضلات، ولم يحتاجا إلى تلقي فحص طبي خاص".

وأكدت أن "الوزارة تواصل فحص نتائج الفحص الجيني وستستمر بتقديم المعلومات المحدثة بالصورة المطلوبة".

وأعلنت إسرائيل أمس، أن مؤشر انتشار الفيروس ارتفع الى 0.91 وتسجيل 6521 إصابة يومية من بين 67596 فحصا، في حين أن عدد الإصابات الخطيرة يواصل الانخفاض حيث بلغ 340 حالة.