رغد صدام حسين ترد على نشر صورة مزيفة

نشرت رغد صدام حسين تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، توضح فيها حقيقة صورة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن الصورة التي تم تداولها على انها لابنتها هي صورة مزيفة

وردت رغد على الادعاءات السابقة، بنشر صورة ابنتها الحقيقية، وبجانبها الصورة المزيفة مع علامة X (أي خطأ)، كما كتب تعليقا عليها (الصورة المزيفة): "وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليه ومن بينها"..."جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال"..."معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟"، بالإضافة إلى جملة: "لكن كشف بعض المستخدمين أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك".

هذا وكُتب على الصورة "المزيفة" أنها "ليست ابنة رغد صدام حسين".

في حين أكدت رغد أيتهما صورة ابنتها الحقيقية، إذ كتب عليها: "صورة ابنة رغد صدام حسين...حرير حسين كامل".