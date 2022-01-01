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رغم منعها.. شجرة "الكريسماس" تنتشر في السعودية (صور)

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:06
شجرة عيد الميلاد "الكريسماس"
شجرة عيد الميلاد "الكريسماس"

تساءل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حقيقة منع السلطات السعودية، لاستيراد شجرة عيد الميلاد "الكريسماس"، بعد أن تداولت وسائل اعلام  وتغريدات لعدد كبير من الصور للشجرة في مواقع مختلفة من المملكة، التي تتجه لمزيد من الانفتاح، على بعض ما كان مجرد الحديث عنه من قبل جريمة.

ونشرت بعض وسائل الإعلام الغربية صورا قالت إنها لمظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس من داخل السعودية.

صحيفة وول استريت جورنال قالت إنها رصدت بعض مظاهر تلك الاحتفالات، مؤكدة أن الممكلة بدأت في الانفتاح على أمور لم تكن متاحة من قبل.

وكانت السلطات السعودية متمثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت في أكثر من مناسبة، أن الأنظمة داخل المملكة تمنع استيراد شجرة "الكريسماس".

وأوضحت الهيئة أن الأمر لا يقتصر على شجرة الكريسماس، وإنما يمتد إلى "أي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

تأكيد الهيئة جاء خلال ردها على استفسارات مغردين عبر "تويتر"، تساءلوا عن إمكانية استيراد شجرة الكريسماس.

ومع هذا التأكيد تناقل مغردون ووسائل إعلام صورا قالوا إنها من المملكة وتظهر شجرة عيد الميلاد، مع مظاهر أخرى للاحتفال بهذه المناسبة.

توجه بعض المغردين بالحديث إلى العلماء، طالبا منهم مواجهة تلك الظاهرة، كما كانوا يواجهون من يريد الاحتفال بالمولد النبوي، على حد تعبيرهم.

وآخرون من العاملين في المجال القانوني أكدوا منع السلطات استيراد شجرة الكريسماس، مطالبين المواطنين بالإبلاغ عند رؤيتها في أي مكان بالمملكة.

في المقابل، رأى مغردون آخرون أن التشدد في مواجهة مثل تلك الظاهرة يقوده "الإسلامجية"، لكنهم حملوا الأجهزة الحكومية المسؤولية عن انتصار هؤلاء في تلك المعارك التي وصفوها بالسخيفة، بسبب ما قالوا إنه "جهل" تلك الأجهزة.

 

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