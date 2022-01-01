رغم منعها.. شجرة "الكريسماس" تنتشر في السعودية (صور)

تساءل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حقيقة منع السلطات السعودية، لاستيراد شجرة عيد الميلاد "الكريسماس"، بعد أن تداولت وسائل اعلام وتغريدات لعدد كبير من الصور للشجرة في مواقع مختلفة من المملكة، التي تتجه لمزيد من الانفتاح، على بعض ما كان مجرد الحديث عنه من قبل جريمة.

ونشرت بعض وسائل الإعلام الغربية صورا قالت إنها لمظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس من داخل السعودية.

صحيفة وول استريت جورنال قالت إنها رصدت بعض مظاهر تلك الاحتفالات، مؤكدة أن الممكلة بدأت في الانفتاح على أمور لم تكن متاحة من قبل.

وكانت السلطات السعودية متمثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت في أكثر من مناسبة، أن الأنظمة داخل المملكة تمنع استيراد شجرة "الكريسماس".

وأوضحت الهيئة أن الأمر لا يقتصر على شجرة الكريسماس، وإنما يمتد إلى "أي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

تأكيد الهيئة جاء خلال ردها على استفسارات مغردين عبر "تويتر"، تساءلوا عن إمكانية استيراد شجرة الكريسماس.

وعليكم السلام

عزيزي العميل، يمنع إستيراد شجرة "الكريسمس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام.

يهمنا تقييمك: https://t.co/R8yxq27omp — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) December 25, 2021

ومع هذا التأكيد تناقل مغردون ووسائل إعلام صورا قالوا إنها من المملكة وتظهر شجرة عيد الميلاد، مع مظاهر أخرى للاحتفال بهذه المناسبة.

بلومبيرغ: "#السعودية تنفتح على الاحتفال بأعياد الميلاد، والسعوديون أصبح بإمكانهم شراء أشجار عيد الميلاد"



أين العلماء الذين صرعونا بحرمة الاحتفال بمولد النبيﷺ؟

ما هو رأيهم الآن؟ هل يستطيعون انتقاد هذه الظاهرة الجديدة؟ pic.twitter.com/jWErPCdIge — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 24, 2021

توجه بعض المغردين بالحديث إلى العلماء، طالبا منهم مواجهة تلك الظاهرة، كما كانوا يواجهون من يريد الاحتفال بالمولد النبوي، على حد تعبيرهم.

وآخرون من العاملين في المجال القانوني أكدوا منع السلطات استيراد شجرة الكريسماس، مطالبين المواطنين بالإبلاغ عند رؤيتها في أي مكان بالمملكة.

🎄يُمنع دخول شجرة #الكريسماس إلى المملكة العربية السعودية، كما يُمنع بيعها وتداولها وعرضها في أي مكان.

🔴في حال رأيت المخالفة يمكن رفع بلاغ على الرقم:

وزارة التجارة: 1900

وزارة السياحة: 19988 — المحامي الإلكتروني (@law_b1) December 24, 2021

في المقابل، رأى مغردون آخرون أن التشدد في مواجهة مثل تلك الظاهرة يقوده "الإسلامجية"، لكنهم حملوا الأجهزة الحكومية المسؤولية عن انتصار هؤلاء في تلك المعارك التي وصفوها بالسخيفة، بسبب ما قالوا إنه "جهل" تلك الأجهزة.

What says Christmas like a John Cleese movie? In Saudi Arabia, it's a landmark of the holiday's increasing visibility https://t.co/mjwAkXDftp — The Wall Street Journal (@WSJ) December 23, 2021