رفض دعوة روسيا إجراء تحقيق في أوكرانيا

رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار صاغته روسيا الداعي لإجراء تحقيق في اتهاماتها بتورط واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وتشهد العلاقة بين روسيا وأوكرانيا أزمات متتالية منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وكانت روسيا قد طلبت الأسبوع الماضي رسميا أن تجري الأمم المتحدة تحقيقا في هذه الاتهامات التي رددتها موسكو بانتظام منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

وينص مشروع القرار المصاغ روسيا على إنشاء لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الادعاءات ضد الولايات المتحدة و أوكرانيا فيما يتعلق بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية.

ومجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ولدى مجلس الأمن 15 عضوا، وكل عضو لديه صوت واحد. بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس.

مشروع القرار نال بعد طرحه على التصويت دعم روسيا والصين بينما طرح التصويت ضده فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، فيما امتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس عن التصويت.