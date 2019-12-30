رفع التأهب الأمني في مصر

استعرض وزير الداخلية المصرية ،محمود توفيق، مع عدد من قيادات الوزارة الأمنية ومساعدي الوزير؛ الواقع الأمني خلال المرحلة الحالية في خضم الاحتفالات والمناسبات التي تشهدها البلاد.

ووجه وزير الداخلية أوامر مشددة برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال مرحلة الأعياد المقبلة، وزيادة معدلات الأداء.

وأكد الوزير على ضرورة التواجد الأمني في الشوارع والساحات وتأمين المنشآت الحيوية والهامة ؛ مع أهمية التواجد الأمني من قوات تدخل سريع ودوريات شرطة وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور ، بالإضافة لتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية .

وأكد على ضرورة التعامل السريع والحازم مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لكل الطاقات المتوفرة.

وصدرت الأوامر المشددة بالتعبئة الميدانية لكل المستويات الأمنية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية!.

وشدد الوزير في لقاءه على الالتزام بحسن التعامل مع المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الشعب أثناء تنفيذ الخطط الأمنية.

وختم الوزير اجتماعه ، بالتأكيد على ثقة الوزارة برجال الشرطة القادرين على مواجهة التحديات ، مؤكدا ًعلى تصميم الوزارة على الحسم المباشر والسريع لكل المحاولات التي قد تمس أمن البلاد واستقرارها.

وتخشى الحكومة المصرية من ضربات محتملة تستهدف البلاد في مواسم أعياد نهاية العام لتحقيق أهداف خاصة.