رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء

رفعت الجمهوريتين المصرية والتركية علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، حيث قامت مصر بترشيح السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.

وجاء رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، حيث تهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

وكان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.

وقال السفير صالح موتلو شان القائم بالأعمال التركي لدى القاهرة، إن رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وقال موتلو شان: "أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان، مشيرا في الوقت ذاته إلى الزعيمان سيحددان مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة.

واتفق الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك عقب فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وشهدت العلاقات المصرية التركية خلال 10 سنوات ماضية جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، حيث تدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بينها إلى أدنى مستويات، إلا أنه وقبل أقل من عامين بدأ الحديث عن عودة التقارب مجددا.