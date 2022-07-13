رفع "القوة القاهرة" عن ميناءي البريقة والزويتينة الليبيين

استؤنف الأربعاء، تصدير النفط عبر ميناءي البريقة والزويتينة الليبيين بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة التي اعلنتها فيهما منذ نحو اربعة اشهر.

وقالت المؤسسة في بيان إن "ناقلة النفط (إيبلا) في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت".

والقوة القاهرة، هي حماية قانونية ضد المسؤولية المترتبة على عدم قدرة أطراف التعاقد في قطاع النفط على الإيفاء بالالتزامات نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة تلك الأطراف المتعاقدة.

ونقل البيان عن صنع الله مجلس إدارة المؤسسة، الذي قررت حكومة الوحدة الوطنية إقالته الثلاثاء، وتعيين فرحات عمر بن قدارة خلفا له، إنه "بعد مفاوضات طويلة ومستمرة تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة والزويتينة".

وأضاف صنع الله أن فريقاً من المختصين يتولى المفاوضات للموافقة على قبول الناقلات لمناداة الميناءين والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته على أمل انفراج الأزمة".

وكشف أنه "طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي".

وتابع: "تم التوصل إلى قناعة حول أهمية شحن المكثفات لحلّ أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية، وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلاً عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة".

موجة اغلاقات

وطمأنت مؤسسة النفط الليبية في البيان، السوق النفطية بأن "ليبيا مستمرة بالنهوض بمسؤولياتها والمحافظة على تدفّق النفط بانتظام للأسواق العالمية".

وأكدت أن "التعليمات أعطيت للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجياً من النفط والغاز الطبيعي".

ومنذ 17 أبريل/نيسان المنصرم يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي بحسب بيانات مصورة سابقة لهم.

وطالبت تلك الجماعات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المعينة من مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي في حين يرفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.

والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات عمر بن قدارة، خلفا لمصطفى صنع الله.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لمراسل الأناضول، مصدر رسمي وزارة النفط في الحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

بينما رحبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، مساء أمس، بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة، تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.