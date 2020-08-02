رقم قياسي لإصابات كوفيد-19 الجديدة في ايران

منذ نهاية حزيران/يونيو تسجل الجمهورية الإسلامية زيادة ملحوظة بعدد الوفيات اليومية بالفيروس ما أرغم الحكومة على جعل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة الزاميا.

اعلنت السلطات الإيرانية الأحد تسجيل 2685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة في رقم قياسي منذ نحو شهر في إيران التي تواجه تفشيا جديدا للوباء منذ نهاية حزيران/يونيو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سدات لاري خلال مؤتمرها الصحافي اليومي "لقد خسرنا للأسف 208 من مواطنينا الأعزاء المصابين بالفيروس" في الساعات ال24 الماضية. وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 17190 في إيران.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تسجل الجمهورية الإسلامية زيادة ملحوظة بعدد الوفيات اليومية بالفيروس ما أرغم الحكومة على جعل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة الزاميا.

وقالت لاري ان الوضع مقلق في 25 من محافظات البلاد ال31 منها قم (وسط) أول بؤرة لتفشي الوباء في شباط/فبراير والتي "سجلت زيادة كبيرة بعدد حالات المرضى الذين ادخلوا المستشفيات في آذار/مارس".

وأضافت ان وزارة الصحة "لاحظت مجددا ارتفاعا في عدد المصابين الذين ينقلون يوميا إلى المستشفيات" في محافظة قم مشيرة إلى مخاوف من عودة انتشار الفيروس فيها.

ومع الحالات ال2685 الجديدة التي اعلنتها وزارة الصحة يبلغ العدد التراكمي للمصابين 309437 ما يجعل من إيران البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط بكوفيد-19.

ولوقف تفشي الفيروس اتخذت ايران تدابير عدة لكن دون فرض عزل أو حجر.

وذكر الاعلام الإيراني أن المخرج الإيراني خسرو سينايي (79 عاما) الذي حاز عدة جوائز عن أعماله في مهرجانات رسمية ايرانية ودولية، توفي السبت جراء كوفيد-19.

وقالت لاري "العامل الرئيسي لوقف تفشي الفيروس هو تصميمنا على الالتزام بالمبادىء الصحية" على غرار "التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام ووضع الكمامات".

