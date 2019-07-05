رقم قياسي للناخبين المسجلين في تونس منذ 2011

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة ان أكثر من سبعة ملايين ناخب سجلوا اسماءهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في رقم قياسي منذ انتخابات 2011.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي الجمعة "نجحنا في تحدي تسجيل 1,5 مليون ناخب جديد ولكن يبقى التحدي الأهم هو مراقبة الحملات الانتخابية".

وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة حسناء بن سليمان لفرانس برس "هو رقم قياسي للمسجلين"، مؤكدة نجاح حملة كان "الهدف منها الوصول للشباب".

وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من تشرين الاول/أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأطلقت الهيئة خلال رمضان الفائت حملة دعائية في محاولة لاقناع الشباب بتسجيل اسمائهم للانتخابات وكان عدد المسجلين حينها 5,7 ملايين ناخب من مجموع قاعدة انتخابية تضم 8,9 ملايين ناخب.

ونشرت الهيئة عددا كبيرا من الاعوان خلال شهر نيسان/ابريل الفائت تنقلوا في الاماكن التي يرتادها الشباب محاولين اقناعهم بالتسجيل للانتخابات المقررة نهاية العام.

وسجل نحو 1.455.898 ناخبا جديدا اسماءهم للانتخابات البرلمانية بينهم 54 في المئة من النساء، استنادا للاحصاءات التي نشرتها الهيئة الجمعة.

وحلت الفئة العمرية ما بين 18-35 عاما كأكبر نسبة للمسجلين الجدد على لوائح الانتخابات بنحو 63 في المئة.

ونشرت رئاسة الجمهورية الجمعة فيديو يظهر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وهو يوقع على مرسوم لدعوة الناخبين للاقتراع.

وينتهي تقديم الترشيحات بالنسبة للانتخابات البرلمانية نهاية تموز/يوليو، وفي ما يخص الرئاسية فتغلق الترشيحات نهاية أغسطس/آب المقبل.

