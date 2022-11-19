  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. رمت 100 ليرة في المرحاض وتنتظر السجن في تركيا

رمت 100 ليرة في المرحاض وتنتظر السجن في تركيا

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:27
رمت 100 ليرة في المرحاض وتنتظر السجن في تركيا

تنظر في تركيا إحدى الشهيرات على مواقع التواصل الاجتماعي الحبس وذلك عقب قيامها بنشر مقطع فيديو على " إنستغرام " قامت من خلاله برمي 100 ليرة تركية (5.37 دولار) تحمل صورة مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المرحاض.

اقرأ ايضاًتركيا تطرد المعارضة السورية من اراضيهاتركيا تطرد المعارضة السورية من اراضيها

وتواجه إحدى شهيرات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات لإلقائها 100 ليرة تركية في المرحاض بتهمة إهانة أتاتورك، ويصل حكم هذا الفعل وفقا لقانون العقوبات التركي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

و الليرة  التركية فقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي وحده، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية.

كلمات دالة:إنستغراممقطع فيديومواقع التواصل الاجتماعيأتاتوركمصطفى كمال اتاتوركتركياليرة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...