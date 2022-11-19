رمت 100 ليرة في المرحاض وتنتظر السجن في تركيا

تنظر في تركيا إحدى الشهيرات على مواقع التواصل الاجتماعي الحبس وذلك عقب قيامها بنشر مقطع فيديو على " إنستغرام " قامت من خلاله برمي 100 ليرة تركية (5.37 دولار) تحمل صورة مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المرحاض.

وتواجه إحدى شهيرات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات لإلقائها 100 ليرة تركية في المرحاض بتهمة إهانة أتاتورك، ويصل حكم هذا الفعل وفقا لقانون العقوبات التركي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

و الليرة التركية فقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي وحده، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية.