رهف السعودية تستفز عائلتها بصور جديدة

رهف السعودية

نشرت الفتاة السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون، صور جديدة عبر حسابها على موقع "سناب شات"، تسخر فيها من أسرتها.

وقامت رهف بنشر الصورة الأولى وهي تمسك لفافة سجائر، قائلة بسخرية:"تبخروا يالقنون تبخروا"، في تعليق تضمن سخرية واستهزاء بعائلتها.

أما الصورة الأخرى، فظهرت الفتاة السعودية وهي تمسك شراب أحمر يشبه الخمر، ويشبه الشراب الذي قامت بنشره من قبل وهي على متن الطائرة تتجه إلى كندا.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون قد أقدمت على تذوق لحم الخنزير في كندا لأول مرة في حياتها، وذلك في إطار انطلاقها نحو الحرية التي كانت تبحث عنها، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل"

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها رهف محمد، التي قررت التخلي عن لقبها "القنون" بعد تبرؤ عائلتها منها، صورا من هذا النوع، حيث سبق لها أن شاركت متابعيها على موقع "تويتر" صورا لها أثناء مغادرتها تايلاند باتجاه كندا وبحوزتها كأس من "المشروب الأحمر" توقع معلقون أنه نبيذ.

كما قالت وسائل إعلام، إن الشابة السعودية أعربت عن رغبتها في التخلي عن الإسلام.

وتقول رهف إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، الأمر الذي دفعها للهروب إلى تايلاند، في حين نفت العائلة ذلك. ومنحها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حق اللجوء، وتم استقبالها في المطار أحسن استقبال وتوفير امتيازات خاصة لها.