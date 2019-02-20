رهف القنون تعدل قانون الاسرة السعودي

يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي

يبدو ان قضية رهف القنون ما تزال ترد بصداها في السعودية على الرغم من مرور اسابيع على الحادثة

ففي خطوة لافتة، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إضافة فقرة إلى إحدى المواد القانونية الخاصة بقضايا "العنف الأسري".

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن مجلس الوزراء السعودي أقر مساء "إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية".

وألزمت الفقرة القانونية الجديدة أن "يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة".

وعلى الرغم من أن الصحيفة السعودية لم تعط تفاصيل أوفى بشأن خلفيات مثل هذا الإجراء، إلا أنه على الأرجح جاء في سياق التدابير التي تتخذها المملكة لاحتواء التداعيات الناجمة عن "العنف الأسري".

وكانت إحدى تجليات هذه الظاهرة تحولت إلى أزمة دبلوماسية حين هربت الشابة السعودية رهف القنون من أهلها في الكويت إلى تايلاند في يناير الماضي، بسبب ما وصفته بـ تعرضها للعنف من قبل أفراد أسرتها، ومنحتها كندا حق اللجوء واستقبلتها بحفاوة كبيرة على أراضيها.