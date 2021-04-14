روحاني: زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم 60% ردا على "الارهاب الاسرائيلي"

فيما اكد مسؤول ايراني ان الهجوم على منشأة نطنز دمر اجهزة الطرد المركزي، فقد اكد الرئيس حسن روحاني ان الرد على "الارهاب النووي الاسرائيلي" سيكون بتخصيب اليورانيوم بنسبة 30 بالمئة

بدء انتاج اليورانيوم

وتنوي إيران بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ستين بالمئة اعتبارا من "الأسبوع المقبل"، حسب ما ذكر سفير الجمهورية الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية.

وكانت طهران أعلنت الثلاثاء 04/13 أنها "ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة" في النظير 235. وكتب كاظم غريبابادي في تغريدة على تويتر ليل الثلاثاء الأربعاء أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء "ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة) الأسبوع المقبل".

اعتبر الرئيس حسن روحاني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة هو "رد" إيران على "الإرهاب النووي" الاسرائيلي.

الانفجار دمر اجهزة الطرد المركزي

والثلاثاء اقر مسؤول إيراني كبير أن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية وحملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه دمر أو ألحق أضراراً بآلاف من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

وأشار علي رضا زكاني، رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في مقابلة على تلفزيون تديره الدولة إلى "تضرر عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي وتدميرها"، على الرغم من أن الحكومة الإيرانية امتنعت حتى الآن عن نشر أي صورة أو الاعتراف بأي رقم محدد لحجم الضرر.

وجاءت تعليقات رضا زكاني في الوقت الذي قالت فيه إيران إنها ستكثف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة غير مسبوقة تبلغ 60٪ مما يجعل إيران أقرب إلى 90٪ من عتبة النقاء اللازمة للاستخدام العسكري وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة رداً على ما وصفته بـ"الإرهاب النووي".

اسرائيل: قدرة ايران تدنت

من جهته قال تقرير تلفزيوني إسرائيلي إن إيران لن تكون قادرة إلا على تخصيب كميات صغيرة جداً من اليورانيوم إلى 60٪ منذ أن توقفت منشأة نطنز عن العمل.

وكانت إيران قد اعترفت في البداية بأن أجهزة الطرد المركزي تضررت ولكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل. لكن رضا زكاني تساءل مستغرباً "هل من الطبيعي أن يصلوا اليوم إلى نظام الكهرباء لدينا ويقوموا بعمل يؤدي إلى إتلاف عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي في لحظة واحدة؟".

وتابع "ألا يجب أن نكون حساسين بشأن الحادث الذي وقع وتسبب في القضاء على الجزء الرئيسي من قدرات التخصيب لدينا؟".

قال مسؤولو المخابرات الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز إن انفجاراً كبيراً دمر تماماً نظام الطاقة الداخلي المستقل الذي يزود أجهزة الطرد المركزي داخل المنشأة تحت الأرض وقدروا بأن الأمر قد يستغرق تسعة أشهر على الأقل لاستئناف التخصيب.