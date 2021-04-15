روحاني: سنوقف تخصيب اليورانيوم في حال رفع العقوبات عن ايران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إنه "يمكن لطهران اليوم بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين بالمئة، لكننا لا نريد تمهيد الطريق لصناعة قنبلة نووية"

وأضاف روحاني: "سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين وستين بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران".

وتابع، أنه

في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3,67% .

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران لا تسعى لصناعة القنبلة النووية، وأنشطتها النووية "سلمية بالكامل".

وتابع: "لا يحق لأحد اتهام طهران بالسعي لحيازة سلاح نووي، والطرف المقابل هو من يخزن القنابل النووية ويصنعها باستمرار".

وأردف، يمكن لطهران العودة بسرعة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، في حال رفع العقوبات.

وأشار روحاني إلى أنه "لا مبرر لقلق البعض من أنشطتنا النووية، لأن إيران تتصرف بأخلاق وتفي بوعودها، بينما الطرف الآخر لا يلتزم بتعهداته".