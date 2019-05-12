روحاني: نواجه ضغوط لا سابقة لها في تاريخ الثورة الاسلامية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال لقاء مع نشطاء سياسيين، إن بلاده "تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية من جانب الأعداء، تمثل حربا سافرة لا سابقة لها في تاريخ الثورة الإسلامية".

وشدد روحاني على ضرورة تعاضد جميع القوى الثورية وتوحدها في هذه الفترة.

وقال: "لا يمكن القول اليوم، إن ظروفنا الراهنة، أفضل أو أسوأ من أيام حرب الثماني سنوات- 1980-1988، في تلك الفترة لم نكن نعاني من مشاكل مع البنوك وفي مجال بيع النفط والاستيراد والتصدير. فقط كان هناك حظر على السلاح".

وأكد روحاني، أن "القيود التي فرضها الأعداء على القطاع المصرفي في إيران وكذلك على التحويل المالي، انعكست سلبا على مختلف المجالات، بما في ذلك، بيع النفط وصناعة الصلب والزراعة".

وخلال اللقاء، قدم روحاني تقريرا عن الوضع الراهن في إيران في مختلف المجالات الاقتصادية، ودعا إلى التشاور بهدف التوصل إلى أفضل الحلول وأقلها تكلفة