روحاني يتهم اميركا بزرع المشاكل في العالم الاسلامي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العديد من مشاكل التي تواجه المسلمين سببها تدخل الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاءه الأربعاء، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في إطار زيارته إلى كوالالمبور لحضور القمة الإسلامية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وقال روحاني "الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية، بما فيها الحظر المفروض على إيران".

وأشار أن قمة كوالالمبور يمكن أن تكون فعالة في حل مشاكل المسلمين وخاصة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أهمية العلاقات بين إيران وماليزيا، داعيا للعمل على تعزيزها في جميع المجالات، كالطاقة والصناعة والسياحة والتعاون البحري وتقنية المعلومات والطب.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الماليزي دعم بلاده لإيران، منددا بالعقوبات الأمريكية غير القانونية ضد طهران.

وأضاف محمد، أن بلاده مستعدة لزيادة العلاقات التجارية مع إيران وأيضا للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وكان رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، قد أعلن في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

ويشارك في القمة، بحسب محمد، 450 من القادة والمفكرين والمثقّفين من العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن تتمحور القمة حول "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية".